Ilfattoquotidiano.it - Roma dichiara guerra alle keybox: arriva la task force per rimuovere i lucchetti per turisti. “Obiettivo toglierne duecento a settimana”

, le cassette-lucchetto utilizzate per il check-in autonomo degli affitti brevi. Seguendo l’esempio di Firenze, l’amministrazione capitolina ha istituito unadedicata alla loro rimozione, con l’di ripristinare il decoro urbano e far rispettare la normativa vigente. L’operazione è partita dal rione Monti, una delle zone più esclusive del centro storico, con la partecipazione dell’assessore al Turismo Alessandro Onorato, della presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, della Polizia Locale e dei tecnici comunali. L’circacon interventi costanti per almeno un mese: “Chi mette lasa che io te la stacco, e poi te la ristacco, e te la continuo a ristaccare finché non sarà garantito che non verranno più apposte all’esterno”, hato l’assessore.