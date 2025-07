Visite archeologiche | Verona Sotterranea o con realtà aumentata

Gli appuntamenti archeologici di questo fine settimana a Verona VERONA TIME MACHINE (nella foto di Artglass) Il Capitolium in Realtà Aumentata Venerdì 18 luglio ore 16.00 (inglese) e 17.30 (italiano) Lunedì 21 luglio ore 9.30 (italiano) e 11.00 (inglese) Verona riscopre le sue radici. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona in rete insieme ad altre 40 realtà italiane per rafforzare le politiche sulla sicurezza urbana - Il Comune di Verona ha annunciato di aver formalmente aderito al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU), associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre quaranta città tra cui Milano e Torino, province e regioni impegnate nello sviluppo di nuove strategie integrate per la sicurezza urbana.

Gli attori Fotinì Peluso e Andrea Bosca, protagonisti del nuovo film Non è la fine del mondo ispirato all’omonimo romanzo di Alessia Gazzola, insieme alla regista Valentina Zanella hanno visitato durante una pausa dal set a Verona la Casa Museo di Palazzo Vai su Facebook