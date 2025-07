Sentiti tre colpi d' arma da fuoco a Torino Mirafiori Sud ma al momento non c' è traccia di spari e di sparatori

Tre colpi d'arma da fuoco sono stati sentiti distintamente dai residenti all'incrocio tra strada delle Cacce e via Fleming a Torino nella tarda serata di ieri, martedì 15 luglio 2025. Sul posto sono intervenute numerose volanti della polizia che per alcune ore hanno cercato le tracce degli spari. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

