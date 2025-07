Mortal Kombat 2 | nuovo sguardo al Johnny Cage di Karl Urban nel fake poster promozionale

Scopriamo un po' meglio il personaggio che Karl Urban interpreterà nel sequel del franchise action di successo in uscita alla fine dell'anno Possiamo dare finalmente un'altra occhiata a Karl Urban nei panni di Johnny Cage in Mortal Kombat 2, con l'arrivo di nuovo materiale promozionale tratto dal sequel. Il co-creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, ha condiviso su X un nuovo "fake" poster per il film fittizio all'interno dell'universo narrativo intitolato Uncaged Fury, con protagonista nientemeno che Johnny Cage. La campagna di marketing dal gusto ironico è stata elogiata dai fan, e sembra un modo perfetto per anticipare il debutto di Urban nell'iconico ruolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mortal Kombat 2: nuovo sguardo al Johnny Cage di Karl Urban nel fake poster promozionale

