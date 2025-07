Roma primo contratto da professionista per Davide Di Mascio | Fiero e orgoglioso

La Roma continua a investire sul futuro blindando un altro talento del vivaio. È ufficiale la firma del primo contratto da professionista per Davide Di Mascio, centrocampista classe 2009 e uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile giallorosso. Assistito dalla Lian Sports Group – agenzia tra le più influenti nel panorama calcistico – il giovane ha siglato l’accordo con il club capitolino nei giorni scorsi, manifestando tutta la sua emozione con un post pubblicato su Instagram. “ Sono fiero e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la Roma – ha scritto Di Mascio – consapevole di poter dare ancora di più per raggiungere nuovi obiettivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, primo contratto da professionista per Davide Di Mascio: “Fiero e orgoglioso”

