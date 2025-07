The Walking Dead finalmente in chiaro in TV | la serie cult in prima visione da stasera su Cielo

La serie post-apocalittica che ha dato nuova linfa al genere arriva in prima visione su Cielo dal 16 luglio. Pronti a (ri)vivere l'incubo? L'apocalisse zombie arriva sul piccolo schermo e lo fa in chiaro per allietare le sere d'estate. The Walking Dead, infatti, una delle serie più iconiche e longeve della tv americana, approda su Cielo a partire da stasera mercoledì 16 luglio con un doppio episodio ogni settimana, alle 21.15. Un'occasione perfetta per chi non ha mai visto la serie o vuole rivivere le origini di un fenomeno globale. O semplicemente per chi si sente orfano di The Last of Us e cerca qualcosa di altrettanto ansiogeno per compensare la mancanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Walking Dead finalmente in chiaro in TV: la serie cult in prima visione da stasera su Cielo

In questa notizia si parla di: serie - cielo - walking - dead

La coppa alzata al cielo, poi la parata sui Lungarni: Pisa festeggia la serie A in una giornata magica - Alcuni dei momenti della festa di sabato 10 maggio durante la quale la città ha celebrato il Pisa Sporting Club per la promozione nella massima serie.

Stasera in tv inizia una maratona da non perdere: Cielo manda in onda tutte le 4 stagioni della serie tv crime "True Detective": imperdibile - Una delle più belle serie antologiche degli ultimi anni sta per fare il suo debutto in prima visione in chiaro.

True Detective torna in TV: da stasera su Cielo viaggio a ritroso nella serie, da Night Country alle origini - Jodie Foster apre le danze: da stasera doppio episodio di True Detective ogni settimana in chiaro su Cielo.

THE WALKING DEAD: DEAD CITY La prima stagione dello spin-off di #twd con protagonisti Negan e Maggie debutta questa sera alle 21.15 in prima assoluta su SkyAtlantic Sky skyitalia #deadcity #amc #sky #iltelefilmico Vai su Facebook

The Walking Dead finalmente in chiaro in TV: la serie cult in prima visione da stasera su Cielo; “The Walking Dead” va in onda su Cielo, per la prima volta in chiaro; The Walking Dead: in arrivo in chiaro su Cielo la storica serie zombie!.

The Walking Dead finalmente in chiaro in TV: la serie cult in prima visione da stasera su Cielo - apocalittica che ha dato nuova linfa al genere arriva in prima visione su Cielo dal 16 luglio. Lo riporta msn.com

The Walking Dead in chiaro per la prima volta su Cielo - off Daryl Dixon e Dead City in onda su Sky, il canale Cielo celebra per la prima volta in chiaro ... Riporta tvserial.it