Nessuno vuole lasciare la Reggiana

A Reggio si sta bene e una volta che si passa da queste parti,più andare via. Sembra uno slogan dell’ente promozione per il turismo, invece è la considerazione con cui stanno facendo i conti i dirigenti dellae in particolar modo Pizzimenti che sta trovando enormi difficoltà nel far decollare il mercato in uscita. Dopo la cessione in prestito di Cavallini al Lecco e l’addio di Okwonkwo (passato al Cittadella via Bologna) al momento, infatti, non si registrano passi in avanti per quel che riguarda le altre possibili partenze. Nessuna trattativa calda per Urso, Fontanarosa, Nahounou, Stulac (c’era l’interesse della Triestina) e pure per Pettinari che era stato ‘sondato’ dal Sudtirol che però ha virato su Gori (Avellino). Un’impasse ‘pericoloso’ e che rischia di pregiudicare anche le due operazioni in entrata (attaccante in primis, ma anche terzino sinistro) che il club aveva progettato.