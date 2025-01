Laprimapagina.it - Mesoraca, il “borgo selvaggio” replica a Il Giornale. Il sindaco Parise: «Di selvaggio c’è solo la nostra natura»

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Antonello LamannaL’immagine di, anticocalabrese culla di cultura e tradizioni, è finita al centro di una controversia mediatica. Tutto nasce da un articolo pubblicato su Il, in cui, in provincia di Crotone, il paese natale dell’avvocato Luigi Li Gotti, autore di un procedimento che ha portato la Procura di Roma all’iscrizione nel registro degli indagati della premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, viene liquidato come un “”. Un’affermazione che non è passata inosservata, scatenando l’indignazione della comunità e una ferma risposta delAnnibale.In una lettera indirizzata alla direzione del quotidiano, il primo cittadino respinge con decisione le affermazioni, definendole offensive e lontane dalla realtà.