Sport.quotidiano.net - La Fortitudo cala la sesta vittoria: Cantù battuta 74-57

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 29 gennaio 2025 -di fila, 11^ (su 13 sfide giocate) con Attilio Caja in panchina per laFlats Service che batte 74-57e oltre a continuare la sua striscia vincente riduce lo scarto dalla vetta della classifica, adesso a 6 punti, vista la sconfitta di Rimini. Primo tempo di rincorso, poi Matteo Fantinelli e compagni cambiano marcia nella ripresa, dominano con la difesa strepitosa che concede appena 20 punti in 20’ ai brianzoli e centra unanetta.Parte meglioavanti 2-8 al 4’ grazie a due triple di Moraschini. Bolpin prova ad alzare i livelli offensivi della effe che torna in scia sul 9-10, prima che Baldi Rossi e Valentini la ricaccino a -9 sul 9-18. Lafinisce anche a -15 sul 14-29 ad inizio seconda frazione (13’). Caja prova così a mischiare le carte riproponendo Mian da 4 tattico, per cercare di allargare il campo di fronte alla fisicità di, fin troppo permessa dai direttori di gara suscitando la protesta del coach biancoblù e della squadra.