Riapre i battenti la biblioteca "Ruggero Guerrieri". Previsti laboratori didattici, incontri e visite guidate

GUALDO TADINO - Lacomunale “sabato. Dopo il periodo di chiusura per una riorganizzazione, la struttura culturale, sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per prenotazioni e informazioni si potrà telefonare al n. 075 9141414 negli orari di apertura al pubblico. Tra le attività previste ci sonoper bambini, ragazzi e adulti, dedicati a lettura, scrittura creativa, illustrazione e alla scoperta della ceramica tradizionale,intergenerazionali e progetti di inclusione sociale, collaborazioni con le scuole per progetti educativi e; eventi culturali come presentazioni di libri, conferenze e itinerari tematici alla scoperta del patrimonio storico e artistico.