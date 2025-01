Inter-news.it - Pavard: «All’Inter devi avere come obiettivo la Champions League»

Leggi su Inter-news.it

non ha dubbi: se sei un giocatore dell’Interquello di vincere la. Il francese carica i suoi in vista del Monaco.FOCALIZZATI – Benjaminparla del Monaco a Prime Video: «Non giochiamo per vincere e ovvio che se vinciamo contro il Monaco saremo sicuri di essere tra le prime otto. Non ci facciamo troppe domande, sappiamo che sarà una partita molto importante, ma l’abbiamo preparata bene e sarà decisiva. Il Monaco è una grande squadra e lo dimostra in Ligue 1, fa buoni risultati ine ha degli ottimi giocatori, talentuosi e giovani. Ma noi dobbiamo preoccuparci solo di noi stessi,facciamo da anni, dobbiamo essere solidi in difesa ed efficaci in attacco».espone quelli che sono i suoi obiettivi e quelli dell’InterOBIETTIVI – Ancorasui suoi obiettivi in nerazzurro: «Io sono venutoperché abbiamo gli stessi obiettivi, entrambi vogliamo vincere trofei ogni anno.