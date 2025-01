Lanazione.it - Lesione alla milza e costole rotte, lei lo denuncia. Fine del calvario

Leggi su Lanazione.it

Spoleto (Perugia), 29 gennaio 2025 - Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Spoleto. Picchiava la compagna da anni anchepresenza della figlia minorenne. E' accusato inoltre di aggressioni fisichesuocera, invalida al 100%. Le accuse sono maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. A suo carico è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. I fatti sono venutiluce in seguito a una-querela presentata negli ultimi giorni di dicembre ddonna che ha riferito agli investigatori "numerosi episodi di violenza fisica e psicologica subiti dal 2017", anche davantifiglioletta. Aggressioni che nonostante si protraessero da più di 8 anni - riferiscono gli investigatori - e diversi accessi al pronto soccorso, la vittima non aveva maito.