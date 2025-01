Calciomercato.it - La Juve rilancia Vlahovic, ma il futuro è segnato: servono 70 milioni per l’erede

Thiago Motta rispolvera dal primo minuto il centravanti serbo nel match di Champions contro il Benfica: l’ex Fiorentina va però verso l’addio in estate allantus“Non so se giocherà, vedrete domani (oggi per chi legge, ndr)”. Queste le parole ieri di Thiago Motta in conferenza stampa su Dusanin vista della sfida di Champions League contro il Benfica.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl serbo però ritroverà una maglia da titolare dopo le ultime esclusioni, compresa la panchina di Napoli dove l’allenatore bianconero gli ha preferito il neo acquisto Kolo Muani. Il francese però non può essere utilizzato nell’ultima gara della prima fase di Champions, con Motta pronto are così l’ex Fiorentina al netto di tutti i rumors di mercato e la spaccatura sul rinnovo di contratto.