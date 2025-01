361magazine.com - Emis Killa, indagato a Milano all’interno dell’inchiesta ultrà

Il cantante è in gara a Sanremorisultanell’ambitoche ha coinvolto le curve di Inter e Milan. l’artista che comunque sarà in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo non solo èma ha ricevuto anche il Daspo.L’artista non potrà quindi vedere partite allo stadio. Il suo nome è stato inserito da mesi negli indagati per l’inchiesta oppia Curva della Direzione Distrettuale Antimafia.Attualmente sono state arrestate 19 persone il 30 settembre, quando venne anche perquisita la casa dia Vimercate.erano stati trovati sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti.Leggi anche: Jovanotti presenta Il Corpo Umano Vol. I. “Le cose le scopri quando si rompono e quando ti mancano”Secondo la procura aveva rapporti molto stretti per Luca Lucci, capo della curva del Milan, in carcere per traffico di stupefacenti a livello internazionale e tentato omicidio.