Di cosa parla Demoni, il brano di Emis Killa che NON sentiremo al Festival di Sanremo 2025

Come già anticipato,ha deciso di ritirarsi daldi. Una scelta che lascia molti interrogativi sul destino del suo, che avrebbe dovuto portare sul palco dell'Ariston. Verrà presentato fuori gara aconcluso? Sarà pubblicato nelle prossime ore, prima dell'inizio della kermesse? Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma avendo partecipato ai preascolti possiamo raccontarvi dila canzone, e come suona.Musicalmente,combina un'atmosfera cupa e avvolgente con una cassa dritta ipnotica, creando un contrasto continuo tra il ritmo incalzante e un testo che vuole essere introspettivo. Le strofe giocano su un registro musicale non molto distante da Battito, ilche Fedez porterà a, con effetti electro che ricordano vagamente i pezzi di Thasup o le produzioni di Elodie; mentre il ritornello - più melodico e cantato con l'auto-tune - è un detonatore che fa esplodere il nucleo emotivo della canzone, come se fossimo “sotto una pioggia di molotov”, citando un breve passaggio.