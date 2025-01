Movieplayer.it - Anthony Mackie: "Captain America rappresenta molte cose, ma non l'America", la rettifica dopo le critiche

Leggi su Movieplayer.it

prova a calmare le acqueaver dichiarato, nella trasferta romana per promuovere: Brave New World, che Cap non dovrebbere il termine ''. La tempesta mediatica piovuta sulla testa dile dichiarazioni fatte durante una visita a Roma per promuovere l'uscita imminente di: Brave New World hanno spinto a star are il significato delle sue parole. Il divo ha così preso la parola sui social media per fare chiarezza. "Vorrei essere chiaro su questo punto, sono unno orgogliosono e ottenere lo scudo di un eroe come Cap è l'onore di una vita", ha dettoin un post condiviso sulle Instagram Stories. "Ho il massimo rispetto per coloro che servono e hanno servito il nostro .