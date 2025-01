Liberoquotidiano.it - "Velyka Novosilka è caduta": il colpo grosso di Mosca fa tremare Kiev, conseguenze imprevedibili

Le forze di difesa aerea russa hanno abbattuto nella notte cinque droni ucraini sulle regioni della Federazione Russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa di, secondo quanto riportato dalla Tass. "I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto cinque veicoli aerei senza pilota ucraini: due ciascuno sui territori delle regioni di Belgorod e Bryansk e uno sul territorio della Repubblica di Crimea", ha riferito il dipartimento militare. Intanto a preoccupare e non poco i vertici militari ucraini è ladi. La situazione è fuori controllo e il capo dei servizi segreti militari,Kyrylo Budanov, in un vertice parlamentare ristretto a porte chiuse alla Verkhovna Rada ha parlato usando parole forti per descrivere la situazione al fronte: “Se non ci saranno negoziati seri entro l'estate, allora potrebbero generarsi processi molto pericolosi per l'esistenza stessa dell'Ucraina”.