Ilrestodelcarlino.it - Stop all’asse Saliceta-via Giardini. Comitati e residenti in rivolta. L’ex assessora: "Si creano incertezze"

Confermati il nuovo comparto residenziale con 36 alloggi a cura di Cesa Costruzioni srl e la rotatoria di viaall’altezza di via dello Zodiaco. Ma il collegamento diretto tra viae stradello San Giuliano è invece sospeso. È quanto ha stabilito la giunta attraverso l’Carla Ferrari (nella foto), che dà mandato agli uffici di valutare insieme a Cesa la progettazione e realizzazione di nuove opere pubbliche in linea con le proposte emerse con il percorso partecipato ’Sei la mia città’ o, in alternativa, la monetizzazione del collegamento con stradello San Giuliano che non sarà realizzato. "La nuova giunta – spiega l’Ferrari – dopo il suo insediamento, ha avviato una fase di approfondimento e valutazione sulla realizzazione di questo collegamento, tenendo conto del valore ambientale e paesaggistico del contesto agricolo in cui era prevista l’infrastruttura e del conseguente consumo di suolo derivante dall’opera".