Sanzione di 35 milioni per Mulpor Company e Ibcm per inottemperanza

Quotidiano.net - Sanzione di 3,5 milioni per Mulpor Company e Ibcm per inottemperanza

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la reiterataalla propria delibera del 6 febbraio 2019 e ha sanzionato per 3,5S.r.l. e- International Business Convention Management Ltd. Le società, si legge in un comunicato dell'Antitrust, "hanno infatti continuato ad inviare comunicazioni ad imprese e a microimprese con lo stesso contenuto ingannevole e con analoga veste grafica di quelle per cui erano state sanzionate una prima volta nel 2019 e poi, per, nel 2021".