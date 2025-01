Lettera43.it - Sanremo 2025, tapiro d’oro a Chiara Ferragni perché Fedez canterà Bella stronza

Leggi su Lettera43.it

ha ricevuto il. Lo ha annunciato sui propri profili social direttamente Striscia la Notizia, insieme all’inviato Valerio Staffelli, nelle anticipazioni della puntata in cui sarà mostrata la consegna. La scelta di assegnare all’influencer il celebre riconoscimento non riguarda direttamente lei ma l’ormai ex marito. Quest’ultimo, infatti, sarà tra i 30 artisti in gara al Festival di. Per la serata delle cover ha deciso di cantare una hit di Marco Masini,, che secondo alcuni sarebbe dedicata proprio a. Domanda che Staffelli ha posto all’imprenditrice digitale, che ha replicato: «Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui».su: «Sto meglio senza di lui»(Getty Images).Nel servizio, in onda martedì 28 gennaio su Canale 5, Staffelli ha chiesto adi commentare la canzone scelta dae se potesse essere dedicata a lei.