Miriana D'Agostino e Sofia Derivi in semifinale: chi sarà la nuova velina bionda di Striscia la notizia?

Milano, 28 gennaio 2025 – Ormai ci siamo, manca davvero poco: chiladila? Dopo varie selezioni, sono rimaste in quattro a sfidarsi sul bancone più famoso d’Italia e due sono lombarde: nelle puntate di oggi, martedì 28, e domani, mercoledì 29 gennaio, si svolgeranno le semifinali che eleggeranno la vincitrice, che farà coppia con la mora Beatrice Coari fino al termine della stagione. A contendersi la coronada Vimercate, in provincia di Monza-Brianza; Simona Frascaria da San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia;da Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza; e Nausica Marasca da Campobasso. Gli spettatori potranno votare da casa la candidata preferita: chi vincerà laaccederà alla finalissima di giovedì 30 gennaio, in cuiproclamata la, la prima nella storia del tg satirico di Antonio Ricci a essere eletta direttamente dal pubblico.