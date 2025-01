Mediobanca boccia l’offerta pubblica di scambio di Mps | Ostile e distruttiva di valore

Leggi su Open.online

Dopo una riunione di tre ore il consiglio di amministrazione diha rifiutatodidi Montepaschi. Piazzetta Cuccia considera l’operazione, che come già era trapelato negli scorsi giorni non era concordata, come «e fortementedi». In una nota dell’istituto guidato da Alberto Nagel, viene spiegato come l’ops da 13,3 miliardi di euro è da ritenersi «contraria agli interessi di». Dopo l’annuncio di Mps di voler scambiare 2,3 azioni del proprio istituto per ogni azione di, il titolo della banca senese ha perso molto terreno, mentre quello di Milano è salito, dando un termometro del parere degli azionisti sull’intera operazione. Al termine del cda,si rivolge poi ai due principali gruppi che hanno spinto per il successo del, ossia Caltagirone e Del Vecchio (con Dolfin).