L’Uefa gongola | con la nuova Champions League all’ultima giornata solo 2 partite ininfluenti su 18

Ultimi novanta minuti della fase del maxi girone ine mercoledì sera si giocheranno diciottotutte in contemporanea. Una serata storica dovuta al cambio di format del massimo torneo continentale per club, che ha cambiato pelle e che deve forse essere del tutto metabolizzato dai tifosi, visto che si è passati dai canonici otto gironi da quattro squadre a una maxi classifica da 36 squadre con le prime otto (ottime speranze per Inter e Milan, spera anche l’Atalanta) già agli ottavi e le successive sedici formazioni (c’è la Juventus) ai playoff, con le ultime dodici, infine, eliminate (e purtroppo il Bologna sa già di esserlo) e senza poter scivolare in Europa.A rivendicare la bontà del cambio di format è la stessa Uefa, che in un comunicato ufficiale ricorda come mercoledì sera, nell’ultimadel 29 gennaio, soltanto duesu diciotto risulterannoai fini della classifica: “L’attesa che circonda ogni partita e il fatto che la posta in gioco sia ancora molto alta indicano che il nuovo format dellasta colpendo decisamente il bersaglio.