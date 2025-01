Ilfoglio.it - La nave militare italiana Cassiopea è arrivata con 49 migranti in Albania

Ladella Marina, èquesta mattina (ore 7.30) al porto albanese di Shengjin con 49 richiedenti asilo salvati nel weekend in acque internazionali a sud di Lampedusa, sulla base del protocollo bilaterale trae Italia sulla gestione dei. A bordo dell'imbarcazione ci sono principalmente bengalesi, egiziani, ivoriani e gambiani, i quali saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. Nel dettaglio, la prima fermata deisarà all’interno del porto, dove è stato allestito un hotspot “italiano” per lo screening sanitario. Qualora lungo gli accertamenti si riscontrassero condizioni di vulnerabilità, il richiedente asilo sarà trasferito nuovamente in Italia, così come è avvenuto in qualche caso nei due precedenti trasferimenti in, in ottobre e novembre scorsi.