Ilfattoquotidiano.it - Una storia dimenticata: l’altra Resistenza degli Internati militari italiani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi conosce in Italia – tra la gente comune – laoltre 600.000nei lager nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, perché avevano rifiutato di entrare nelle forze armate tedesche o della Repubblica sociale fascista (Rsi)? Pochissimi.Voglio quindi proporre una riflessione, mentre si sta per celebrare il Giorno della Memoria, ché il 27 gennaio è dedicato (in base alla legge 20 luglio 2000, n. 211) agli oltre 800.000 nostri connazionali segregati dagli hitleriani, di cui circa 80.000 morti o uccisi durante la prigionia. Premetto che non intendo mettere in competizione le varie categorie di coloro che sono stati rinchiusi in lager o campi di sterminio. Semmai prevale l’orrore che, a 80 anni dalla fine della II Guerra mondiale, tutti dobbiamo o dovremmo provare (inclusi i nostalgici o ammiratori, più o meno espliciti, di nazismo e fascismo, che calcano tuttora la scena nazionale e internazionale).