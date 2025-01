Ilrestodelcarlino.it - Modena, lavoratori in nero e senza permesso di soggiorno: azienda tessile nei guai

, 27 gennaio 2025 – È di cinqueinscoperti, di cui quattrodi, il bilancio dell’operazione congiunta portata avanti nei giorni scorsi dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza die dal personale dell’ispettorato territoriale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail nei confronti di un’impresadi Soliera.irregolari scoperti in un'L’intervento, compiuto sulla base del consolidato rapporto di collaborazione istituzionale, ha come detto rilevato una situazione di irregolarità nell’impiego didipendenti. In particolare, nello stabilimento in questione sono stati identificati 27di nazionalità cinese, di cui cinque privi di qualsiasi regolarizzazione del rapporto di lavoro.