Liberoquotidiano.it - "Lei ha visto in tv M?". il delirio di Tomaso Montanari su Giorgia Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

attacca ancora una volta il governo. Il rettore dell'Università per Stranieri di Siena a Otto e Mezzo critica in modo aspro la riforma della Giustizia varata dal ministro Carlo Nordio: "In questa riforma si vuole depotenziare la magistratura, l'obiettivo è chiaro. Si cerca di separare le carriere per avere un controllo sulla magistratura". Poi parte con frasi discutibili: "Aveteper caso M il Figlio del secolo? Ecco rischiamo questa cosa qui", ha affermato. Poi attacca ancora: "Il premier non vuole togliere dal simbolo del suo partito la fiamma che arde davanti alla bara di Mussolini. E voi vi aspettate che lei possa essere antifascista? Fdi dedica strade ad Almirante uno che scriveva di razza e sangue. E voi pensate chepossa parlare di antifascismo?", insomma siamo davanti alla solita propaganda progressista.