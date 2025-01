Biccy.it - Iago, Amanda, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania: chi esce dal GF, risultati dei sondaggi

Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 23 gennaio ci sono state delle nomination horror che hanno trascinato al televoto alcuni tra i concorrenti più importanti per le dinamiche del gioco. Purtroppo questo non è nemmeno un televoto per eleggere il preferito, il pubblico infatti è chiamato a votare per salvare uno dei gieffini dall’eliminazione e chi otterrà la percentuale più bassa abbandonerà definitivamente la casa del Grande Fratello (bonus a parte). A rischio ci sono:Garcia,Orlando,Spolverato,Gatta eLecciso.: chi uscirà dal Grande Fratello?Solitamente ideidi siti, pagine social e forum dedicati al GF vanno tutti nella stessa direzione, ma non questa volta. Se sui siti web i concorrenti meno votati sono senza ombra di dubbio Spolverato e la Gatta, sui social invecesono tra i preferiti e a rischio ci sonoLecciso eOrlando.