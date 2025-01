Oasport.it - I complimenti di Djokovic, Alcaraz e Nadal a Sinner. E il pensiero per Zverev…

Ci sono state diverse reazioni al nuovo successo di Jannik. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha dominato il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025 e ha conquistato il terzo titolo Slam in carriera, il secondo consecutivo in terra australiana. Un tennis di grande solidità e qualità quello dell’azzurro, che non ha dato scampo a Zverev, costretto ancora una volta a uscire dal campo perdente in un atto conclusivo di un Major.Sono arrivati idei grandi rivali disui propri canali social. Novak, che aveva affermato dopo il suo ritiro nella semifinale proprio contro il citato Zverev di fare il tifo per il teutonico, ha scritto: “Continua a crederci amico mio! Lo avrai“, il messaggio di Nole al nativo di Amburgo. Il 24-volte vincitore Slam ha poi aggiunto, rivolgendosi al giocatore italiano: “Auguri Jannik”NOVAKMessaggi di congratulazioni anche da parte degli assi spagnolo Rafael, ritiratosi nel 2024, e Carlos