Aviaria in Europa persona positiva in Gran Bretagna Bassetti | Può capitare anche in Italia Ecco le armi per combattere il virus

Roma, 27 gennaio 2025 – L’influenzaè arrivata in. In- confermano le autorità sanitarie – è stata contagiata unache lavora in una fattoria, “a contatto con un vasto numero di polli contagiati”. Colpita dalH5N1.: “in GB? Non c’è da stupirci” "Non c’è da stupirci”, il commento di Matteo, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova. Chiosa: “Il vero problema è dato dalle mutazioni continue del medesimo. Naturalmente il rischio resta sempre molto basso. Ma mi pare evidente che ormai lo stiamo vedendo con una certa frequenza in paesi, ospiti e forme diverse. Questo ci fa capire che ilè pronto a veloci mutazioni e continui cambi. Ma fare previsioni resta molto difficile, assolutamente difficile”.