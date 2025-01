Ilfattoquotidiano.it - Anch’io sono un lobbista green! L’Europa mi ha pagato per influenzare scelte politiche

La nostra Costituzione prevede che i partiti si presentino alle elezioni e che, a seconda dei voti ricevuti, governino o stiano all’opposizione (articolo 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale). Oltre ai partiti, in altri paesi esistono altre forme di determinazione della politica nazionale, prima di tutto le lobby (si dovrebbe dire lobbies, ma se una parola inglese diventa di uso comune non va messa al plurale: ho visto molti bei film, non films), entità che tentano dile decisioni dei politici, a favore degli interessi che rappresentano. Nel Parlamento europeopresenti e le loro attivitàregolamentate, come avviene anche in altri paesi, in Italia no: non cileggi e regolamenti e tutto è opaco.