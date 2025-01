Lanazione.it - Allerta meteo Massa: le scuole restano aperte, chiusi impianti sportivi e parchi

, 27 gennaio 2025 – Scatta l’arancione in provincia diCarrara. Aci sono una serie di chiusure di luoghi pubblici male. Il sindaco Francesco Persiani e il Comune hanno disposto che le lezioni si svolgeranno regolarmente nelledi ogni ordine e grado. In compenso, ci sono una serie di altre prescrizioni chiusura di tutti glicomunali all’aperto; chiusura deipubblici e del parco fluviale del Frigido; chiusura dei cimiteri nell’intero territorio comunale, fermo restando l’obbligo per il personale di ricevere le salme; eventuale chiusura degli attraversamenti idraulici sul torrente Ricortola da viaAvenza a Via Aurelia.chiuse in Toscana: ecco dove L’arancione perè in vigore dalle 18 del giorno 27 alle 14 del giorno 28 gennaio 2025.