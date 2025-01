.com - Sanremo 2025, i duetti e le cover: Annalisa, Topo Gigio, Lazza, Il Volo

Carlo Conti ha svelato iper la serata delledel Festival di, tanti i super ospiti, da, da Ilfino a un sorprendenteAl TG1 Carlo Conti sta per annunciare tutti idella serata delledel Festival di, prevista per venerdì, con la co-conduzione di Mahmood e di Geppi Cucciari. Il direttore artistico aveva dato la possibilità ai 30 Big in gara di poter duettare tra di loro ma pochi hanno sposato questa scelta. Achille Lauro duetterà con Elodie, Tony Effe con Noemi, Francesca Michielin e Rkomi.Gli altri hanno optato per chiamare amici e colleghi. Tanti gli omaggi, da Pino Daniele a Franco Califano, oltre ai soliti Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De André. Stupiscono le presenze di Francesco Tricarico, di Johnson Righeira e soprattutto diche interpreta Modugno con Lucio Corsi.