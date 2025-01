Oasport.it - Basket femminile, in Serie A vincono San Martino di Lupari, Brixia, Campobasso e Venezia

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la quindicesima giornata del massimo campionato italiano die oggi si sono disputati gli ultimi quattro match del weekend. Tra le sfide, le più attese erano Sandi-Sassari, cioè due formazioni in bilico tra zona playoff e playout, e il big match tra Sesto San Giovanni e. Ecco come è andata.Il primo match di giornata ha visto Sandimettere un tassello pesantissimo sulla sua qualificazione ai playoff, battendo Sassari al termine di un match equilibrato. Sempre a fare da lepri, le padrone di casa non sono mai riuscite a prendere nettamente il largo, chiudendo il primo tempo avanti di 6 lunghezze, sul 38-32, per poi rintuzzare i tentativi di rimonta delle sarde. Si chiude, così, con il punteggio di 67-58 per Sandi, con Robinson top scorer con 17 punti.