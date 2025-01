Romadailynews.it - Roma: al via primo stralcio lavori di riqualificazione Villa Glori

Sono stati avviati dal dipartimento Tutela ambientale direlativi aldi interventi didel parco di. Idi questa prima fase, finanziati con 2 milioni di euro, riguardano principalmente la componente infrastrutturale, la rete dei viali, gli impianti e le attrezzature, mentre gli interventi di rigenerazione del patrimonio arboreo sono previsti nel secondodel progetto.Lo riferisce in una nota il Comune di. In particolare, i cantieri avviati prevedono ladi una parte significativa dei principali percorsi interni – Viale dei Settanta, Viale Alfredo Candia, e Viale Mancini – con interventi di riduzione della sezione asfaltata esistente per favorire il recupero della permeabilita’ del suolo sulle fasce laterali e la posa di pavimentazioni drenanti per favorire il deflusso delle acque piovane.