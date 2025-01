Ilgiorno.it - Migranti, assurdo il paragone con gli italiani che sbarcarono in America

Riccardi. Problema del secolo in tutto il mondo. Soffermiamoci sull’Europa e l’Italia che dovrebbe rappresentare il confine sul mare per tutta la comunità. Abbiamo chilometri di coste, dove è facile sbarcare anche per la vicinanza con l’Africa da dove perlopiù partono i barconi. Poi, non dimentichiamo, la rotta balcanica, i cui sentieri arrivano a Trieste, città marinara ma anche di frontiera terrestre. Sulla questione è anni che in Europa si è sbronzi. Trattati firmati, accordi non rispettati e incombenze gravanti soprattutto sui paesi costieri di primo sbarco. Quali sono le conseguenze che ne derivano? Va premesso che paragonare le migrazioni italiane con quelle passate verso le Americhe è un discorso senza senso. Differenti gli arrivi non su barconi ma su mercantili in zone bisognose di popolazione.