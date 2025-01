Quotidiano.net - La minaccia dei dazi Usa sull’export italiano: ecco i settori (e le regioni) più a rischio

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 gennaio 2025 – Le politiche protezionistiche della nuova amministrazione Trump rappresentano unarilevante per molte filiere dell’export made in Italy. Secondo i dati di Confartigianato, nel 2024 le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti hanno raggiunto un valore di 66,4 miliardi di euro, pari al 10,7% del totale dell’export nazionale, rendendo gli Stati Uniti il secondo mercato di riferimento dopo la Germania. Tuttavia, l’imposizione di nuovipotrebbe causare una contrazione delle esportazioni italiane compresa tra il 4,3% e il 16,8%, traducendosi in un calo di oltre 11 miliardi di euro. An irrigation machine spraying water on a large field. url=filecloseup?id=20002418img/filethumbview/20002418/2/img/url url=filecloseup?id=20631855img/filethumbview/20631855/2/img/url url=filecloseup?id=15500316img/filethumbview/15500316/2/img/url url=filecloseup?id=13409866img/filethumbview/13409866/2/img/url url=filecloseup?id=15351983img/filethumbview/15351983/2/img/url url=filecloseup?id=5324631img/filethumbview/5324631/2/img/url url=filecloseup?id=20739548img/filethumbview/20739548/2/img/url url=filecloseup?id=20808725img/filethumbview/20808725/2/img/url url=filecloseup?id=33870806img/filethumbview/33870806/2/img/url url=filecloseup?id=22185550img/filethumbview/22185550/2/img/url url=filecloseup?id=36944168img/filethumbview/36944168/2/img/url Ipiù colpiti Tra imaggiormente esposti figurano la moda, i mobili, il legno, i metalli, la gioielleria e l’occhialeria, che nel 2024 hanno esportato negli Stati Uniti beni per un valore complessivo di 17,9 miliardi di euro, registrando una crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente.