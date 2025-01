Biccy.it - Lamentele su De Martino dietro le quinte di Affari Tuoi

Stefano Deè l’uomo del momento, lo amano tutti, uomini, donne, bambini, anziani e i numeri lo dimostrano.infatti è volato oltre i 7 milioni di telespettatori con più del 32% di share, cifre da capogiro, uno share stellare che nessuno qualche mese fa si sarebbe mai aspettato (nemmeno i fan del conduttore napoletano). Stefano piace e convince, eppure pare che qualcuno abbia borbottatoledel suo programma, si parla dinel backstage diledi.Stando a quello che ha rivelato Alberto Dandolo sul nuovo numero del settimanale Oggi, alcuni collaboratori di Desarebbero stati messi a dura prova dall’eccesso di perfezionismo del 35enne. Questo non è proprio un difetto, Stefano probabilmente non si adagia sugli allori e vuole che tutto sia più o meno perfetto quando è in onda.