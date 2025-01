Liberoquotidiano.it - Clamoroso al Louvre, perché pensano di spostare la Gioconda: cosa sta succedendoo

I francesi, con ildi Parigi, hanno sempre fatto sul serio. Mentre Emmanuel Macron passerà come neve al sole, ilrimane uno dei centri propulsori con cui, da duecento anni, senza nessuna indecisione tra destra e sinistra, i francesi fanno politica internazionale: mentre noi italiani chiacchieriamo di egemonie culturali tra un Sanremo e l'altro, ilapre una nuova sede ad Abu Dhabi, negli Emirati arabi, si intesta le celebrazioni mondiali su Leonardo da Vinci, compra alle aste opere milionarie che diventano patrimonio nazionale, imbarca quasi 8 milioni di turisti l'anno, costruendo nell'ingresso sotterraneo una lunghissima entrata dove si fa profitto ed economia con le maggiori sigle della moda, del design e della tecnologia. E' in questo contesto di iper-produzione di vera industria culturale che va letta la comunicazione che la presidente del, Laurence des Cars, ha indirizzato al ministro della Cultura francese: il museo più grande al mondo ha bisogno di essere complessivamente restaurato; il suo emblema, la, non può più stare così,, così come si presenta oggi, è un feticcio senza pannelli descrittivi, mentre ha bisogno di essere inserita, insieme alle altre opere di Leonardo, in una sala separata, tutta dedicata al genio Da Vinci, che contestualizza e spiega meglio i capolavori.