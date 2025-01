Che figura Emanuele il modo peggiore per emergere al Grande Fratello | pubblico incontenibile

Leggi su Caffeinamagazine.it

Puntata incredibile l’ultima del. Nessun eliminato giovedì 23 gennaio ma in compenso quattro ex concorrenti dentro – come dicevano i sondaggi Helena, Jessica, Iago ed Eva – e altri quattro con un’immunità preziosa. Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila non sanno di essere stati scelti proprio loro, ma tutta la casa ha saputo del televoto flash per garantire il ripescaggio in caso di eliminazione.In generale il ripescaggio, che è una novità di questa edizione, non è piaciuto molto ai fan dele nemmeno ai concorrenti. Così in apertura di puntata Alfonso Signorini, a seguito delle proteste della casa, ha spiegato perché si è arrivati a questa decisione inedita: “Noi abbiamo l’esigenza di prolungare il programma. Quindi avevamo l’esigenza di rinnovare con storie, situazioni e dinamiche nuove la vita della casa”.