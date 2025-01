Sport.quotidiano.net - Serie d’oro La Bartoli cala il poker

Dopo la prima giornata di ritorno inC, i Baskers Forlimpopoli comandano imbattuti, seguiti dal Basket Santarcangelo a due soli punti di distanza e poi laMechanics appena davanti alla Pallacanestro Urbania, rispettivamente a -6 e -8 dalla vetta. Proprio questi ultimi però stanno vivendo un periodo di flessione di risultati dopo un girone di andata a ritmi altissimi, avendo inaugurato il girone di ritorno con la terza sconfitta consecutiva. Ad onor di cronaca va detto che le ultime due giornate di andata hanno visto i biancorossi affrontare le prime due della classe, sfide nelle quali Urbania è arrivata con qualche assenza di troppo, vedi il playmaker titolare Di Francesco fermo ai box per un infortunio muscolare e il centro Dusels out probabilmente fino al termine della stagione.