Pensioni scuola | al lavoro fino a 70 anni o in anticipo a 59 con riscatto gratuito della laurea?

– Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato una circolare che consente ai dipendenti pubblici, su base volontaria, di rimanere in servizioa 70. L’obiettivo è quello di “far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”, come specificato dalla Funzione Pubblica. La misura, che riguarda sia il personale dirigenziale che non dirigenziale, è stata accolta con favore da alcuni, ma ha anche sollevato perplessità, soprattutto nel settore scolastico. Burnout eanticipate: la difficile situazione dei docenti Anief, il sindacato autonomo dei lavoratori, ha espresso forti critiche nei confronticircolare Zangrillo, sottolineando come il Governo continui a ignorare il problema del pensionamento anticipato per i docenti.