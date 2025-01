Biccy.it - Mario Giordano svela perché ha la voce acuta: “Ci ho sofferto molto”

Leggi su Biccy.it

Ladiè inconfondibile e rappresenta il tratto distintivo del suo stile, rendendolo uno dei giornalisti più riconoscibili nel panorama televisivo italiano.Purtroppo però è stata spesso oggetto anche di sfottò. Addirittura Lilli Gruber, rispondendo a una domanda su lui, ne ha imitato il tono. “Non vorrei mancare di rispetto a nessuno, però per menon è un collega, e saintanto ho grande rispetto del giornalismo e dei giornalisti che lo fanno in modo serio. E uno dei principi fondamentali del giornalismo serio è quello di distinguere l’informazione dallo spettacolo”; aveva detto. Intervistato da Il Mattino,le ha così risposto: “Che la regina del politicamente corretto prenda in giro, attacchi una persona sui suoi difetti fisici, beh, a che livello sei caduta cara Lilli?”.