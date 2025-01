Linkiesta.it - La grottesca messa in scena delle finte elezioni presidenziali in Bielorussia

Le prossimeinsaranno unain, anche per gli standard autoritari del regime di Aleksandr Lukashenko. Per la prima volta nella storia della, non c’è traccia di competizione. Non ci sono candidati alternativi, ma solo fedeli del regime o “guastatori” che dichiarano apertamente il loro sostegno a Lukashenko. Nelle precedenti, solo un numero limitato di esponenti dell’opposizione era autorizzato a candidarsi, mantenendo l’illusione della scelta. Ma il traumaproteste del 2020 sembra aver convinto Lukashenko ad abbandonare anche questi gesti, pertanto puramente formali. Ogni aspetto di questesarà severamente controllato.I membri della commissione elettorale, in gran parte provenienti da organizzazioni filogovernative, come l’associazione pubblica Belaya Rus, sono un esempio della stretta del regime.