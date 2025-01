Nerdpool.it - Il devastante segreto di famiglia di Adam Ruzek rivelato nell’ultimo episodio di Chicago PD

(Patrick John Flueger) è un uomo impegnato. Si destreggia tra l’essere padre e agente di polizia e l’imminente matrimonio con un’altra agente, Kim Burgess (Marina Squerciati). Ha assistito alla morte di un amico nella stagione 12 diPD e alla partenza di molti altri nel corso degli anni.Ebbene, la vita diè diventata ancora più difficile nell’“Zoe” della dodicesima stagione. Il personaggio è stato al centro della scena per quanto riguarda il caso dell’UI, ma sono state le scene personali a rendere questouno dei più importanti per il personaggio da un bel po’ di tempo a questa parte. Il padre di, Bob (Jack Coleman), si è presentato e haqualcosa che cambierà radicalmente la vita del personaggio in futuro.Il padre di, Bob, ha il morbo di AlzheimerBob hache gli è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer.