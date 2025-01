Inter-news.it - Highlights Champions League | Sparta Praga-Inter 0-1: Lautaro Martinez non si ferma!

L’ha ottenuto una vittoria fondamentale per 0-1 contro lonella serata di ieri, avvicinandosi così alla qualificazione agli ottavi di finale della. Di seguito gol edella sfida giocata allo Stadion Letna di. VITTORIA DI MISURA – L’azione decisiva è partita da un preciso cross di Alessandro Bastoni dalla sinistra, cheha trasformato in rete con una volée impeccabile, segnando il suo 14° gol nella competizione con la maglia nerazzurra. Questo traguardo gli permette di eguagliare il record di Adriano come miglior marcatore dell’in. Nonostante il vantaggio iniziale, l’ha continuato a dominare il possesso palla, creando diverse opportunità per raddoppiare. La difesa delloha resistito, impedendo ulteriori gol.