Biccy.it - Alfonso e Chiara si baciano, lui le confessa di essersi innamorato ma la reazione di lei è spiazzante

Leggi su Biccy.it

D’Apice eCainelli nella notte si sono dati un bacio al Grande Fratello e lui le avrebbe confidato di.Ladi, tuttavia, non è stata quella che lui presumibilmente si sarebbe aspettato.Il mattino successivo (oggi) durante uno sfogo con MariaVittoria, la Cainelli le ha raccontato che la sera precedente più volte avrebbe chiesto addi dormire perché stanca ma che lui l’avrebbe presa per sfinimento. “Voleva stare a letto per rimanere a dormire con me, dopo un po’ gli ho detto ‘basta dormiamo sono stanca morta’, e lui ‘no ancora quindici minuti’. Rimaneva lì. A un certo punto gli ho detto ‘basta mi sto inc4zzando sono stanca morta, non capisci che sto morendo di sonno, tanto domani siamo ancora qua, stai calmo’. E se ieri ero contenta, oggi ho i cavoli girati.