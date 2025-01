Va a fare una rapina in posta ma nella cassa sono finiti i soldi durante la fuga si cambia i vestiti | arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Unadecisamente sfortunata quella improvvisata da un 45enne bresciano, disoccupato e incensurato, in un ufficiole di Ceresara, in provincia di Mantova. Nelle casse infatti erano, quindi iltore è dovuto tornarsene a mani vuote. Aveva preparato un cambio dilaper non essere scoperto, ma quest’accortezza è risultata inutile perché i carabinieri lo hanno ugualmente individuato e.Lapiù sfortunata della storiaI fatti risalgono al 3 dicembre 2024, quando il 45enne ha fatto irruzione con un passamontagna in un ufficiole di Ceresara, minacciando l’unico dipendente presente in quel momento con un pistola e intimandogli di consegnare il denaro presente in. Il problema è che innon c’era neanche un euro, quindi iltore non ha potutoaltro che andarsene a mani vuote.