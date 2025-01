Oasport.it - Tommaso Saccardi: “Crisi dello slalom? Motivi molteplici. Voglio fare esperienza e vincere”

è uno dei nomi nuovisci alpino italiano: il 23enne ha fatto il proprio esordio in Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio nel 2021, ma soltanto da questa stagione sta gareggiando con continuità nel massimo circuito internazionale itinerante. L’azzurro non è riuscito a qualificarsi alla seconda manche intra Levi, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Adelboden, ma in Coppa Europa è riuscito asul podio di Levi ed è stato quarto in Val di Fassa prima di Natale. Il nostro portacolori si è raccontato in un’intervista concessa a OA Sport.A Levi avevi sciato con ottimi tempi prima di uscire, in queste prime gare di gennaio invece hai fatto un po’ più di fatica. Come è stato il tuo impatto e quali sono state le difficoltà che hai incontrato in Coppa del Mondo? “Levi è una pista che mi è sempre piaciuta molto, dove avevo già raccolto un buon risultato due anni fa in Coppa Europa.