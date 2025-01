Sport.quotidiano.net - L’Empoli nel pieno della bagarre salvezza. È finito il tesoretto del girone di andata

di Simone Cioni EMPOLI Come era preventivabile con l’inizio deldi ritorno è cominciato un altro campionato e la corsa allasi è fatta particolarmente avvincente. Dopo 21 giornate ci sono sei squadre raccolte in appena tre punti ai marginizona retrocessione e, più in generale, dall’undicesimo posto del Torino al terzultimo del Verona ballano soltanto quattro punti. Le uniche due compagini ad ora leggermente più staccate sono Venezia e Monza: i lagunari hanno cinque lunghezze di ritardo dallae i brianzoli sette. In questo affollamento c’è chiaramente anche, che per il momento resta fuori dalle ultime tre posizioni grazie al ‘’ di 20 punti conquistato neldi. Gli azzurri, però, hanno raccolto appena un punto nelle ultime sei giornate e non vincono dalla trasferta di Verona dello scorso 8 dicembre.